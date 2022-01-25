كوريا الجنوبية: الجارة الشمالية أطلقت صاروخين كروز من منطقة داخلية

أعلن مسؤول كوري جنوبي، اليوم الثلاثاء، أن كوريا الشمالية أجرت على ما يبدو تجربة إطلاق صاروخين كروز على الأقل من منطقة داخلية.

وقال المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته: “ما زلنا بحاجة إلى إجراء تحليل مفصل لعمليات الإطلاق، لكنني أريد أن أقول إنه في حالة إطلاق مثل هذا الصاروخ جنوبا، فلن تواجه أنظمة الكشف والاعتراض لدينا مشكلة في مواجهته”.

وكانت كوريا الشمالية أطلقت ما وصفته بصاروخين موجهين تكتيكيين في 17 كانون الثاني/يناير، بعد ثلاثة أيام فقط من تجربتها المزعومة لصاروخين آخرين بواسطة وحدتها المحمولة على السكك الحديدية.

كما أعلنت كوريا الشمالية أنها أطلقت صواريخ فرط صوتية في 5 و11 كانون الثاني/يناير، مما أثار مخاوف من أن هذه الصواريخ قد تتفادى الدفاع الصاروخي لكوريا الجنوبية، على الرغم من أن صحة الاعلان عن مثل هذه الادعاءات لم يتم تأكيدها بعد.

المصدر: وكالات