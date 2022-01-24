الحريري اعلن تعليق عمله بالحياة السياسية وعدم الترشح للانتخابات وعدم تقديم اي ترشيح باسم تيار المستقبل – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2022 - 16:56
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القوات المسلحة اليمنية: ردا على التصعيد الإماراتي والسعودي نفذنا عملية اعصار اليمن الثانية
القوات المسلحة اليمنية: استهداف قاعدة الضفرة الجوية واهداف حساسة اخرى في أبو ظبي ودبي
القوات المسلحة اليمنية: دك عدد من القواعد العسكرية في العمق السعودي في منطقة شرورة ومناطق أخرى بطائرات مسيرة
القوات المسلحة اليمنية: ننصح المستثمرين في الإمارات بمغادرتها لأنها لم تعد دولة آمنة
القوات المسلحة اليمنية: نؤكد جهوزيتنا الكاملة في توسيع عملياتنا خلال المرحلة القادمة ومواجهة التصعيد بالتصعيد
عبد السلام: يجب أن تتوقف الإمارات عن التدخل السافر في الشأن اليمني وإلا سيستمر ردنا
محللون صهاينة: جرأة "الحوثيين" تقلق "إسرائيل" بسبب قدرتهم الممتازة في مجال الصواريخ والمسيّرات
بلومبرغ: ارتفاع أسعار النفط ليصل سعر برميل خام برنت إلى ما يقارب 90 دولار بعد الهجوم الذي استهدف الإمارات والسعودية
تراجع بورصتا دبي وأبوظبي الى المنطقة الحمراء بعد استهداف مواقع عسكرية وحيوية فيهما من قبل القوات اليمينة
منظمة "اطباء بلا حدود" تدين الغارة الجوية على سجن في اليمن مؤكدة انها "غير مبررة"
السفارة الأميركية في الإمارات نصحت رعاياها بتوخي الحذر
خلوة بين الرئيسين عون وميقاتي سبقت إنعقاد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا
مجلس الوزراء اللبناني يقر مساعدات القطاع العام ومساعدات القطاع الخاص ومنح تعليم للعاملين في القطاع الخاص
مجلس الوزراء يقر بدلات نقل القطاعين العام والخاص وتعويض نقل شهري مقطوع للعسكريين كافة
مجلس الوزراء: جلسات متتالية في السراي بدءا من صباح الغد لاستكمال دراسة مشروع الموازنة الى حين اقراره
وزير المال: لا ضرائب جديدة كما أُشيع والدولار الجمركي سيُحتسب على سعر "صيرفة"
وزير التربية اللبناني عباس الحلبي: الوعود قد تحققت لأجل المعلمين في المدارس الرسمية اليوم في مجلس الوزراء
وزير التربية اللبناني: أدعو جميع المدارس والمهنيات الى العودة الى المدارس من يوم غد وبذل الجهود لتعويض ما فات الطلاب
لبنان يشهد سلسلة منخفضات قطبية تلامس فيها الثلوج منتصف الاسبوع المقبل المرتفعات المتدنية
الهلال الأحمر الفلسطيني: 6 إصابات برصاص الإحتلال المطاطي خلال مواجهات في مخيم قلنديا
ثلاث حافلات تُقل عناصر من تنظيم داعش تغادر سجن الصناعة في الحسكة بحماية من مليشيا قصد إلى وجهة مجهولة
الأمم المتحدة: نزوح 45 ألف شخص من منازلهم منذ بدء الهجوم على سجن غويران في محافظة الحكسة في سوريا
المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة : المفاوضات في فيينا تشهد تقدمًا على الطريق الصحيح
الخارجية الايرانية: استمرار ايران بمفاوضات فيينا يهدف الى التوصل الى اتفاق مستدام
بريطانيا تعلن قرارها سحب بعض الموظفين وأقاربهم من سفارتها في أوكرانيا
المتحدث باسم جونسون: لا توجد خطط لإرسال قوات عسكرية بريطانية إلى أوكرانيا
حلف شمال الأطلسي: نحضر قوات احتياطية في حالة تأهب وأرسلنا سفنا ومقاتلات لتعزيز دفاعاتها في أوروبا الشرقية
المتحدث باسم الرئاسة الروسية: لا يمكن للجيش الروسي التهاون مع تنامي أنشطة حلف الناتو قرب حدود البلاد
المتحدث باسم الرئاسة الروسية: الرئيس فلاديمير بوتين سيتخذ الإجراءات المطلوبة للدفاع عن أمن روسيا ومصالحها
البرلمان الإيطالي بدأ تصويتا لاختيار رئيس جديد في عملية تستغرق عدة أيام
سلطات الصين أرسلت 39 طائرة حربية بإتجاه تايوان
جرحى جراء إطلاق نار داخل قاعة محاضرات في ألمانيا ومقتل المنفذ
التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الحريري اعلن تعليق عمله بالحياة السياسية وعدم الترشح للانتخابات وعدم تقديم اي ترشيح باسم تيار المستقبل
منذ 29 mins
24 January، 2022
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