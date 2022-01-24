المجلس السياسي الأعلى في اليمن: هذه الرسائل ليست سوى رأس جبل الجليد من الإعصار اليمني الاستراتيجي المدمر لكل مؤامرات الأمريكي والصهيوني – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2022 - 16:56

المجلس السياسي الأعلى في اليمن: هذه الرسائل ليست سوى رأس جبل الجليد من الإعصار اليمني الاستراتيجي المدمر لكل مؤامرات الأمريكي والصهيوني

منذ 36 mins 24 January، 2022
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