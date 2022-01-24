لتجنب الاصابة بالعمى عليك التخلي عن نوع واحد من الطعام..

عندما يتعلق الأمر بأهمية التغذية للصحة، يفكر الجميع على الفور في نظام القلب والأوعية الدموية، بحسب “ديلي إكسبرس”.

ومع ذلك، فإن الجسم كله يعاني من أضرار الوجبات السريعة، بما في ذلك الرؤية. كما اكتشف أطباء العيون في بريستول، إذا كنت تأكل أطعمة معينة باستمرار، فقد تكون عرضة للإصابة بالعمى.

الرؤية هي قدرة مهمة لا نقدر قيمتها تمامًا حتى تبدأ في التدهور. أظهر تقرير نُشر في “Annals of Internal Medicine” أنه لتجنب الإصابة بالعمى، عليك أن تتخلى عن نوع واحد من الطعام، وعلى عكس آلام الجسم الشائعة، فإن أعراض مشاكل العين نادرة. هذا يجعل من الصعب ملاحظة فقدان البصر حتى فوات الأوان. وفقًا للتقرير، يمكن أن تتضرر الرؤية إذا كنت تتناول وجبات سريعة بانتظام.

وبحسب التقرير، فقد أصيب مراهق بالعمى بعد تناول الوجبات السريعة لسنوات.

أفاد باحثون في مستشفى بريستول للعيون، أن مريضا يبلغ من العمر 14 عامًا زار في البداية طبيبًا عاما يشكو من التعب. كان مؤشر كتلة جسم الشاب طبيعيًا ولم يتناول أي أدوية.

قال المراهق إنه منذ المدرسة الابتدائية كان يأكل حصريًا البطاطس المقلية ورقائق البطاطس والخبز الأبيض ومنتجات اللحوم.

على الرغم من أن مؤشر كتلة الجسم كان طبيعيًا وأن الشاب لم يكن يتناول أي دواء، فقد أظهرت الاختبارات نقصًا في الفيتامينات: انخفاض مستويات فيتامين ب 12 وفقر الدم كبير الخلايا، وهو اضطراب يزيد حجم خلايا الدم الحمراء.

ويشير التقرير الطبي إلى أن المريض تلقى حقنة فيتامين ب 12، والمكملات الغذائية الموصوفة، والنصائح الغذائية، لكنه لم يلتزم بالعلاج. وبعد عام، عاد المراهق إلى المستشفى بسبب ضعف سمع جزئي وضعف في الرؤية، لكن الأطباء لم يتمكنوا من معرفة سبب الخلل.

بحلول سن السابعة عشر، “تدهور بصر المريض تدريجياً إلى حد العمى”، وفقا للتقرير.

عند إجراء مزيد من الدراسة لنظام المريض الغذائي، وجد الأطباء نقصًا في فيتامينات D وB12 ، وانخفاض كثافة المعادن في العظام، وانخفاض مستويات النحاس والسيلينيوم، ومستويات عالية من الزنك.

المصدر: سبوتنيك