هجوم صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية فرنسية في مالي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 23 2022 - 01:52
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قوى العدوان السعودي الأمريكي تشن غارات على مطار صنعاء الدولي ومديرية مجز في صعدة وشبكة الاتصالات في عمران
وزير الصحة اليمني: نناشد الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية بتسيير رحلات إسعافية لإجلاء مصابي مجزرة صعدة
الخارجية الإيرانية: استمرار الهجمات العسكرية للتحالف على اليمن وصمت المجتمع الدولي وبيع الأسلحة عقّدت طريق السلام
عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش: ندعو الأمة إلى الخروج بمظاهرات ضد استهداف المدنيين في اليمن
البطش: كان الأجدر بالقادة العرب الذي شكلوا التحالف ضد اليمن أن يقفوا على الحياد في الملف اليمني
حركة النجباء العراقية: الضمير العالمي وكل المنظمات أهون عند الله من قطرة دم طفلة يمنية قضت بغارات الحقد الصهيو-وهابي
لقاء المعارضة في الجزيرة العربية: القصف الوحشي الذي يطال المدنيين يكشف فشل الحرب العبثية التي تشن ظلما على الشعب اليمني
منتدى البحرين لحقوق الإنسان: ندين جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات تحالف العدوان بحق الضحايا المدنيين
التيار الشعبي التونسي يهيب بكل القوى الحرة في الوطن العربي والعالم لدعم صمود الشعب اليمني والتحرك لكسر الحصار ووقف الحرب
القوات المسلحة اليمنية: التصدي لعدد من الزحوفات الكبيرة المسنودة بغطاء جوي مكثف باتجاه قواتنا في مديرية عين بمحافظة شبوة
العميد يحيى سريع: أكثر من 120 قتيل وجريح وتدمير أكثر من 12 آلية ومدرعة خلال صد زحوفات باتجاه عين
العميد سريع: تم استهداف عدد من تجمعات العدو بأربعة صواريخ باليستية سقط على إثرها عدد كبير من القتلى والجرحى
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يلتقي وزير الخارجية الكويتي في السراي الحكومي
الرئيس ميقاتي: نتطلع إلى توثيق التعاون بين لبنان ومجلس التعاون الخليجي وأن يكون الكويت إلى جانب لبنان
وزير الخارجية الكويتي: زيارتي لبيروت تأتي ضمن الجهود الدولية لإعادة بناء الثقة مع لبنان الشقيق
وزارة الصحة العامة: 5596 إصابة و14 حالة وفاة بفيروس كورونا في لبنان خلال الساعات الماضية
مراسل المنار: إصابة مواطن لبناني بانفجار جسم مشبوه من مخلفات العدو الإسرائيلي في منطقة سلطان جنوبي غرب بلدة عيتا الشعب
إعلام العدو: إصابة 4 جنود "إسرائيليين" إثر انزلاق آلية عسكرية بسبب الثلوج في مزارع شبعا
مصادر فلسطينية: مواجهات في بلدة برقة جنوب شرق رام الله إثر محاولة عشرات المستوطنين اقتحامها
القيادة الوسطى الأمريكية: قواتنا في الإمارات اضطرت للاختباء بسبب تهديد جراء الهجوم اليمني
الخارجية الأوكرانية: أعربنا لسفيرة ألمانيا عن خيبة أمل عميقة لرفض برلين تزويدنا بأسلحة دفاعية
الخارجية البريطانية: ننصح مواطنينا بعدم السفر غير الضروري إلى أوكرانيا لأن الأحداث تمضي سريعاً
رويترز: مستشارون من روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا يجتمعون في باريس في 25 كانون الثاني الحالي
7 قتلى و9 جرحى بانفجار سيارة مفخخة في مدينة هرات غرب أفغانستان
فوج إطفاء بيروت يهيب بالمواطنين توخي الحذر خلال تنقلاتهم مع قرب وصول منخفض جوي جديد
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
7 قتلى و9 جرحى بانفجار سيارة مفخخة في مدينة هرات غرب أفغانستان
فوج إطفاء بيروت يهيب بالمواطنين توخي الحذر خلال تنقلاتهم مع قرب وصول منخفض جوي جديد
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
خدمة البريد الصينية تأمر بتعقيم الطرود الدولية وتحث على خفض طلبات الشراء من الخارج بسبب فيروس كورونا
هونغ كونغ تقرر القضاء على الآلاف من الهامستر والقوارض بعد اكتشاف أعداد كبيرة منها مصابة بكورونا وتنقل عدوى سلالة دلتا
سعر برميل نفط خام يسجل 86.84 دولاراً وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 7 سنوات
إلغاء آلاف الرحلات الجوية وانقطاع في التيار الكهربائي نتيجة عاصفة ثلجية تضرب شرق الولايات المتحدة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
هجوم صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية فرنسية في مالي
منذ 2 ساعة
23 January، 2022
مالي
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