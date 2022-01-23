لقاء المعارضة في الجزيرة العربية يدين جرائم العدوان السعودي الاميركي على اليمن

أعرب “لقاء” المعارضة في الجزيرة العربية وبأشد العبارات، عن إدانته للجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها تحالف العدوان السعودي الأمريكي الظالم ضد أهلنا في اليمن، كما يشجب تواطؤ المجتمع الدولي بالصمت في العلن، والمساندة في السر؛ وتجاهل ما يجري على أشقائنا في البلد الجار، اليمن العزيز من قصف ودمار وحصار.

وأكد في بيان” على أن القصف الوحشي الذي يطال المدنيين، إنما يكشف العجز التام والفشل الذريع لتلك الحرب العبثية التي تشن ظلما على الشعب اليمني”.

وتابع”إنّ الدمار الهائل الذي خلفه القصف الهمجي يثبت بالدليل العملي استخدام قوى العدوان السعودي للقنابل المحرمة دوليا، في ظل صمت دولي وأممي مطبق، الأمر الذي يؤكد إصرار النظام السعودي على تعنته في مواصلة العدوان ورفضه لخيار التسوية وإنهاء الحرب”.

واضاف”إننا ومن منطلق شرعي وأخلاقي وإنساني نؤكد مجددا وقوفََنا إلى جانبِ الشعبِ اليمني العزيز في مقاومةِ العدوان السعوديّ الأميركيّ. كما نقفُ مع هذا الشعبِ العربي والمسلم الأبي والنبيل والأصيل في مواجهة الحصار والتجويع والإفقار في مواجهة الحرب الكونيّة التي طالت البنيةَ التحتيةَ من مستشفيات ومدارسَ ومطارٍ وشوارعَ ورياضَ أطفالٍ وحتى البساتين وآبار المياه. وندعو العالم إلى السعي الجاد من أجل وقف فوري لهذا العدوان الغاشم والسماح بدخول الغذاء والدواء ومحاسبة المعتدين، كما ندعو شعوب الدول المشاركة في العدوان الوقوف بوجه الظلم الذي يتعرض له جزء أصيل من شعب الجزيرة العربية”.

المصدر: لقاء المعارضة في الجزيرة العربية