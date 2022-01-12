اطلاق لقاء المعارضة في الجزيرة العربية.. والخطباء يجمعون على ادانة الاجرام السعودي

اطلاق لقاء المعارضة في الجزيرة العربية في احياء الذكرى السادسة لاستشهاد الشيخ نمر باقر النمر، والمواقف بينت ان النظام السعودي عدو للحق والحقيقة ومناصر للارهاب والاحتلال.
المصدر: قناة المنار
اطلاق لقاء المعارضة في الجزيرة العربية في احياء الذكرى السادسة لاستشهاد الشيخ نمر باقر النمر، والمواقف بينت ان النظام السعودي عدو للحق والحقيقة ومناصر للارهاب والاحتلال.
المصدر: قناة المنار
أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين أن على السعودية أن تكف أذاها ويدها عن لبنان، وفي كلمة خلال احيا لقاء المعارضة في الجزيرة العربية الذكرى السادسة لاستشهاد الشيخ نمر باقر النمر شدد السيد صفي الدين على أن المقاومة قادرة على بناء وطن سيد حر مستقل ...