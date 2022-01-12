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January 12 2022 - 20:36

اطلاق لقاء المعارضة في الجزيرة العربية.. والخطباء يجمعون على ادانة الاجرام السعودي

منذ 36 mins 12 January، 2022
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تقارير مصورة - لبنان

اطلاق لقاء المعارضة في الجزيرة العربية في احياء الذكرى السادسة لاستشهاد الشيخ نمر باقر النمر، والمواقف بينت ان النظام السعودي عدو للحق والحقيقة ومناصر للارهاب والاحتلال.

 

المصدر: قناة المنار

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