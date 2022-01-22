مجلس وحدة المسلمين في باكستان: ندعو إلى التحرك الجاد والمطالبة بوقف العدوان على اليمن

دان مجلس وحدة المسلمين في باكستان غارات التحالف السعودي على اليمن والتي اوقعت المئات بين شهيد وجريح، مستنكرا الصمت الدولي تجاهها. ودعا في بيان مساء اليوم الجمعة كل أحرار العالم والمنظمات الإنسانية والحقوقية الى التحرك الجاد والمسؤول والمطالبة بوقف العدوان الهمجي الغاشم على اليمن.

وأدان المجلس “صمت العالم إزاء جرائم الحرب التي يرتكبها العدوان بحق اليمنيين وإزاء التصعيد الأمريكي الأخير من خلال تنفيذ طائرات العدوان الصهيوني السعودي والأمريكي الإماراتي وحلفاؤهم سلسلة من الغارات الجوية على اليمن والتي راح ضحيتها المئات ما بين شهيد وجريح دون أدنى إنسانيه أو ضمير مجزرة تتنافى مع جميع المبادئ والقيم الإنسانية”.

ودعا إلى المطالبة أمام المحاكم الدولية بمحاكمة قادة العدوان الصهيوني الأمريكي السعودي وحلفاؤهم بإعتبارهم مجرمي حرب أرتكبوا أبشع الجرائم والمجازر بحق الشعب اليمني وأبنائه واستهدفوا بغاراتهم العدوانية الأحياء السكنية والنساء والأطفال.

كما وأكد المجلس تضامنه الكامل مع الشعب اليمني المظلوم ودعمه وتأييده لكل الخيارات التي تتخذها القيادة الثورية اليمنية في التصدي لذلك العدوان الهمجي الغاشم وفي الدفاع عن الأرض والعرض.

المصدر: موقع المنار