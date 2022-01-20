القرم: المازوت يكفي أوجيرو حتى حزيران المقبل

أعلن وزير الاتصالات اللبناني جوني القرم أن “اجتماعا عقد في أوجيرو خلص إلى تأمين كمية مازوت تكفي حتى حزيران المقبل”.

ولفت القرم الخميس إلى أنه “حتى الساعة، لم يرسل أرقام موازنة الوزارة، إنما تعقد اجتماعات مكثفة هذا الأسبوع للانتهاء من موضوع التعرفة وهذا الأمر يحتاج الى جهد كبير لأننا نأخذ في الاعتبار ذوي الدخل المحدود”، وتوقع “تقديم موازنة الوزارة مطلع الأسبوع المقبل”.

وعن أسعار بطاقات التشريج المسبقة الدفع للهواتف الخليوية، قال القرم “سبق أن طرحت فكرة ما زالت قائمة تستند إلى عدم تغيير تسعيرة هذه البطاقات، بل خفض مدة الداتا مع الإبقاء على مدة الصلاحية نفسها”، واضاف “البحث حاليا هو في الحفاظ على عدد الدقائق على حالها بالتوازي مع خفض الداتا، وهذا المخرج مناسب لذوي الدخل المحدود”.

وحول الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات، أكد القرم “السعي إلى تعيين أعضائها، لكن ذلك يتطلب اجتماع مجلس الوزراء”، متمنيا “عدم خضوعها إلى المحاصصة لأنها مصلحة وطنية بامتياز”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام