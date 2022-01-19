وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 17 وفاة و6643 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
January 19 2022 - 19:02
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
19 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
مجازر اليمن
ترددات البث
البث المباشر
المناطق الجبلية اللبنانية تشهد تساقطا كثيفا للثلوج مع وصول العاصفة "هبة" وسط تدن في درجات الحرارة وتكوّن طبقات الجليد
الأرصاد الجوية في لبنان: العاصفة هبة تبلغ ذروتها ليلا والثلوج تلامس الـ600 متر وتنحسر تدريجيا الخميس لتحل موجة من الصقيع
مدير عام هيئة أوجيرو: جرى تزويد غالبية سنترالات الهيئة بالفيول ويستمر تزويد بقية المراكز لتفادي انقطاع الخدمات
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل نظيره الإيراني ابراهيم رئيسي ويبحث معه القضايا المشتركة والتطورات في المنطقة والعالم
الرئيس الإيراني خلال لقائه نظيره الروسي في موسكو: لا قيود لدى ايران امام توسعة العلاقات مع روسيا وهي تتطور
الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي: علاقاتنا مع روسيا لن تكون قصيرة الأمد بل دائمة واستراتيجية
السيد رئيسي: نحن وروسيا نواجه أميركا منذ نحو أربعين عاما وفي ظل سياسة واشنطن والغرب يجب أن تكون علاقاتنا أقوى
الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني: بيع النفط الإيراني والحصول على عائداته أمر لا رجوع عنه
شمخاني: من غير الممكن التعهد برفع عقوبات باتت غير فعالة من أجل كسب نقاط
السفارة الروسية في واشنطن: على الولايات المتحدة التخلي عن خطط توريد الأسلحة إلى أوكرانيا
إعلام العدو: وفد "اسرائيلي" يزور السودان ويلتقي رئيس مجلس السيادة السوداني وقادة عسكريين
حزب المحافظين البريطاني: نحو 20 من نواب الحزب يخططون لنزع الثقة عن رئيس الوزراء بوريس جونسون
الصحة اللبنانية: تسجيل 6643 اصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 ساعة الاخيرة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
وكالة "مهر": فريق التفاوض الإيراني وأعضاء 4+1 يعملون حالياً على نص واحد وثلاثة مرفقات
قائد قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي: انطلاق عملية أمنية لتطهير حوض نهر العظيم الشرقي
المحكمة الاتحادية العليا في العراق تؤجل النظر بالطعون المتعلقة بالجلسة الاولى للبرلمان الى يوم الثلاثاء القادم
48 من رؤساء وكلاء النيابة بالسودان يطالبون النائب العام بالتحقيق في مقتل متظاهرين
مغادرة آخر جندي روسي من قوات حفظ السلام كازاخستان
السفارة الروسية في واشنطن: على الولايات المتحدة التخلي عن خطط توريد الأسلحة إلى أوكرانيا
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يقوم بزيارة أوكرانيا قبل يومين من عقده لقاء مع نظيره الروسي في جنيف
بلينكن من كييف: بوتين يسعى لأن تكون لديه القدرة على القيام بعمل عدائي ضد أوكرانيا
مادورو: سأزور سوريا قريباً للإحتفال مع الشعب وقيادته بجو السلام والإستقرار
الوكالة الفرنسية: بريطانيا سجلت أعلى نسبة تضخم منذ 30 عاما عند 5.4%
الأرصاد الجوية في لبنان: العاصفة هبة تبلغ ذروتها ليلا والثلوج تلامس ال600 متر وتنحسر تدريجيا غدا لتحل موجة من الصقيع
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: جاهزون للحوار والاستماع لمخاوف روسيا ولن نتنازل عن مبادئنا بشأن انضمام دول جديدة
كوريا الشمالية تعلن عن اختبار صاروخين تكتيكيين موجهين أصابا بدقة هدفاً على جزيرة في البحر الشرقي للبلاد
خدمة البريد الصينية تأمر بتعقيم الطرود الدولية وتحث على خفض طلبات الشراء من الخارج بسبب فيروس كورونا
هونغ كونغ تقرر القضاء على الآلاف من الهامستر والقوارض بعد اكتشاف أعداد كبيرة منها مصابة بكورونا وتنقل عدوى سلالة دلتا
سعر برميل نفط خام يسجل 86.84 دولاراً وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 7 سنوات
إلغاء آلاف الرحلات الجوية وانقطاع في التيار الكهربائي نتيجة عاصفة ثلجية تضرب شرق الولايات المتحدة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 17 وفاة و6643 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
منذ 15 mins
19 January، 2022
عاجل
التعليقات
ذات صلة
العاصفة تشتد.. والثلوج في عكار تخطت النصف متر
خضر بحث مع وزير الطاقة في أوضاع الكهرباء والمياه في بعلبك الهرمل
مصطفى حمدان يعلن خارطة الطريق لخلاص لبنان
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
إغلاق
تصفح