مصادر المنار : قرار حركة امل وحزب الله بالعودة للمشاركة في جلسات الحكومة مرتبط بالوضع الاقتصادي وهو قرار يخصهما فقط وليس ضمن تسوية او اتفاق او مقايضة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 16 2022 - 21:32

مصادر المنار : قرار حركة امل وحزب الله بالعودة للمشاركة في جلسات الحكومة مرتبط بالوضع الاقتصادي وهو قرار يخصهما فقط وليس ضمن تسوية او اتفاق او مقايضة

منذ 1 ساعة 16 January، 2022
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