العراق: المسلحون فتحوا النيران صوب المنتسب أثناء تأديته للواجب وقاموا بسرقة السلاح الشخصي للشهيد ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 16 2022 - 10:30

العراق: المسلحون فتحوا النيران صوب المنتسب أثناء تأديته للواجب وقاموا بسرقة السلاح الشخصي للشهيد ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة (وكالة يونيوز)

منذ 19 mins 16 January، 2022
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