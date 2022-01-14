الصحة الفلسطينية: تسجيل حالة وفاة و592 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة الجمعة انه تم تسجيل حالة وفاة و592 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” و339 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة أن “حالة الوفاة سجلت في قلقيلية، فيما سجلت الإصابات الجديدة على النحو التالي: ضواحي القدس 1، بيت لحم 110، رام الله والبيرة 131، طوباس 18، الخليل 64، نابلس 49، سلفيت 6، قلقيلية 5، طولكرم 11، جنين 17، أريحا والأغوار 15، قطاع غزة 150”.

وأضافت الكيلة أن “حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: ضواحي القدس 3، بيت لحم 23، رام الله والبيرة 111، طوباس 4، الخليل 17، نابلس 24، قلقيلية 1، طولكرم 8، جنين 15، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 130”.

المصدر: وكالة وفا