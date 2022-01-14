وزيرا خارجية ايران والصين يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

وقال امير عبداللهيان “خلال الأشهر الأربعة الماضية ، أجرينا مع وزير الخارجية الصيني أكثر من سبعة اتصالات ولقاءات، وعلى مستوى الرؤساء، كانت الاتصالات والتواصل سلسة للغاية”، مشيرا إلى أن هذا يدل على أهمية وتوسیع العلاقات بين البلدين، وفي الحكومة (الايرانية) الجديدة نواجه المزيد من تسريع العلاقات.

واضاف وزير الخارجية الايراني ف”ي العلاقات الثنائية، لدينا تنسيق جيد وتنوع في مختلف القضايا، وتماشيا مع مصالح الجانبين، أحرزنا تقدما كبيرا في مختلف القضايا”، مضيفاً “القضايا الاستراتيجية مطروحة على جدول أعمال البلدين وهذه القضايا خلقت أدبا جديدا في المراسلات بين رئيسي البلدين”.

ولدى وصوله مطار ووشي صباح الجمعة، قال وزير الخارجية الايراني إن “الهدف من الزيارة هو مناقشة العلاقات السياسية الثنائية مع المسؤولين الصينيين ، فضلا عن تنفيذ الاتفاقيات بين الجمهورية الإسلامية الايرانية والصين بشأن التعاون الاقتصادي”. وتعد هذه أول زيارة يقوم بها أمير عبدالله اللهیان للصين منذ توليه منصب وزير الخارجية الايراني. وكان وزيرا خارجية البلدين قد التقيا في سبتمبر/أيلول الماضي على هامش قمة منظمة شانغهاي للتعاون في العاصمة الطاجيكية دوشنبه. كما أجرى أمير عبداللهيان ووانغ يي عدة محادثات هاتفية ولقاء عبر الفضاء الافتراضي حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.