تونس.. انتشار أمني كثيف تزامنا مع مظاهرات في ذكرى 14 يناير – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 14 2022 - 15:22

تونس.. انتشار أمني كثيف تزامنا مع مظاهرات في ذكرى 14 يناير

منذ 9 mins 14 January، 2022
ذكرى 14 يناير
تونس - عربي وإقليمي

تشهد شوارع العاصمة التونسية، انتشاراً أمنياً وتعزيزات مكثقة تزامنا مع مظاهرات تجري الجمعة في ذكرى 14 كانون الثاني/يناير. وانتشرت القوات التونسية في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، والشوارع والأنهج المؤدية له، لتطبيق قرار منع التجمعات الصادر عن رئاسة الحكومة.

وكانت وزارة الداخلية قد دعت إلى ”عدم الانسياق وراء بعض الدعوات بمخالفة القرار الخاص بتأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات للعموم بالفضاءات المفتوحة والمغلقة، وذلك حفاظا على صحة وسلامة كافة المواطنين”. ودعت عدة أطراف وأحزاب مناهضة للإجراءات الاستثنائية لرئيس الجمهورية قيس سعيد، على رأسها حركة النهضة، بمناسبة ذكرى 14 يناير 2011، إلى “النزول إلى الشارع للتعبير عن رفضها لمسار 25 يوليو 2021 والقرارات المنبثقة عنه”.

المصدر: روسيا اليوم

التعليقات

ذات صلة

للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
محطات الشهيد قاسم سليماني

إغلاق تصفح