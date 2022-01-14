وحدة كورونا التابعة لمستشفى الهمشري تجري فحوصات (PCR) في مخيّم الرشيدية إثر ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس

أجرت وحدة”كورونا” التابعة لمستشفى الهمشري فحوص (PCR) في مخيم الرشيدية، إثر ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس بعد عودة انتشاره واجتياحه للمخيمات والتجمعات الفلسطينية في منطقة صور، وبعد الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بوباء “كورونا” في كل المناطق اللبنانية، ومن أجل حماية المخيمات والتجمعات الفلسطينية في منطقة صور.

وتوجه د.زياد أبو العينين على رأس فريق من وحدة “كورونا” في المستشفى التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إلى منطقة صور جنوب لبنان، حيث أجروا فحوص (PCR) لأكثر من 160 مصابا ومخالطا في معسكر ياسر عرفات في مخيم الرشيدية.

وجاءت هذه الخطوة بناء على الخطة التي وضعتها القيادة الفلسطينية وعلى رأسها السفير أشرف دبور، للحد من انتشار الوباء في المجتمع الفلسطيني بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومستشفى محمود الهمشري، بعد عودة انتشار الفيروس بشكل واسع وارتفاع عداد الإصابات في لبنان والمخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان.

إلى ذلك دعا القائد العسكري والتنظيمي لحركة “فتح” في منطقة صور اللواء عبدالله جميع أبناء الشعب الفلسطيني في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في منطقة صور الى ضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية والوقائية، وارتداء الكمامة والتباعد المجتمعي، والالتزام بما يصدر عن الجهات الصحية اللبنانية والفلسطينية حيث أصبح الانتشار خارج السيطرة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام