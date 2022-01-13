جيش الاحتلال الاسرائيلي يعلن مقتل ضابطين من قوات النخبة في حادثة إطلاق نار بغور الأردن

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل ضابطين يخدمان في إحدى وحدات النخبة خلال أعمال حراسة بالقرب من القاعدة العسكرية “النبي موسى” في غور الأردن بنيران صديقة.

وقال المتحدث باسم جيش العدو، أفيخاي أدرعي، في تغريدة على موقع “تويتر”: “لقي ضابطان إسرائيليان مصرعهما الليلة خلال أعمال حراسة بالقرب من معسكر في غور الأردن نتيجة نيران صديقة (إطلاق نار متبادل نتيجة خلل في التشخيص)، تم ابلاغ العائلتين ويتم التحقيق في ظروف الحادث”.

اعلام العدو ذكر أن “الضابطين الذين قتلا عن طريق الخطأ هما قائدي سرية في لواء الكوماندوز نتيجة إطلاق النار نحوهما من قبل جندي ظن أنهما مخربين”.

المصدر: موقع المنار