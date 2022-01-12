الحلبوسي يتلقى برقية تهنئة من رئيس مجلس الشعب السوري

تلقَّى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، برقية تهنئة من رئيس مجلس الشعب السوري حموده الصباغ، بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لمجلس النواب بدورته الخامسة.

وقال الصباغ في برقية التهنئة بحسب المكتب الاعلامي لرئيس البرلمان في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، “يسرني أن أتوجه إليكم باسمي وباسم زملائي أعضاء مجلس الشعب بأحر التهاني بمناسبة إعادة انتخابكم رئيسا لمجلس النواب في جمهورية العراق الشقيق، متمنياً لكم دوام التوفيق والنجاح”.

وأضاف: “إننا في مجلس الشعب إذ نبارك لكم ثقة زملائكم أعضاء مجلس النواب، نؤكد حرصنا على الاستمرار في تطوير وتعزيز العمل البرلماني المشترك مع مجلس النواب العراقي الموقر، لما فيه خير ومصلحة مجلسينا وبلدينا وشعبينا الشقيقين”.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية