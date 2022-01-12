الشيخ الخطيب استقبل رابطة شباب البقاع الغريي وراشيا: لنبذ الخطاب العصبي والطائفي والمذهبي وتعميم التضامن الوطني – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2022 - 15:26

الشيخ الخطيب استقبل رابطة شباب البقاع الغريي وراشيا: لنبذ الخطاب العصبي والطائفي والمذهبي وتعميم التضامن الوطني

منذ 23 mins 12 January، 2022
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لبنان

استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، وفدا من “رابطة شباب البقاع الغربي وراشيا” برئاسة خالد محمد أحمد، ضم المحامي جورج عبود والمهندس خالد العسكر، واطلعه على نشاطات الرابطة وعملها وأهدافها في تنمية الشباب الإجتماعية والثقافية والبيئية في البقاع الغريي، فضلا عن مشاريعها المستقبلية.

وبارك الشيخ الخطيب “كل عمل إجتماعي يسهم في مساعدة المواطنين، لا سيما في هذه الظروف المعيشية الصعبة”، مثنيا على “كل جهد ثقافي وتوجيهي يعزز الانصهار الوطني ويقرب بين اللبنانيين، خصوصا أننا نحتاج الى تحصين الوحدة الوطنية من خلال تلاقي اللبنانيين وتعاونهم لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين”.

وشدد على “ضرورة نبذ كل خطاب يثير العصبيات الطائفية والمذهبية”، مطالبا المسؤولين ب”تعميم ثقافة التضامن الوطني المرتكزة على تلاقي اللبنانيين وتكافلهم على مستوى كل المكونات الوطنية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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