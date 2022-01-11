سمير جعجع يبتز اللبنانيين : انتخِبونا ينخفض سعر الدولار

في اعلان فاضح حول دوره في الحصار الاقتصادي والمالي على لبنان اعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ان فوز حزبه في الانتخابات سيؤدّي حتمًا إلى تحسّن فوري في سعر الصرف وضخّ ما وصفها بالاجواء إلايجابيّة التي تسمح بتأمين أجواء الإنقاذ الاقتصادي. وادعى جعجع ان حزبه يحمل المشروع الاقتصادي الأفضل والأوسع والأشمل.

الوزير السابق غسان عطا الله عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر اشار في حديث للمنار الى ان جعجع يحاول اللعب على الكلام منذ فترة وصنع صورة توحي انه هو المخلّص وهو الاقوى على الساحة للعب بمشاعر الناس وهذا دليل افلاس بعد ان فقد الامل من الاحصاءات المتعلقة بنتائج الانتخابات. اضاف: كلامه يعني إما ان يكون مسببا اساسيا لما يجري في سعر الصرف ويدرك كيف يمكن ايقاف هذه المنصات ليعود سعر الصرف ويتحسن وهذا يعني تحمله المآسي التي يمر بها الشعب وإما انه يحاول ان يوحي للناس انه سياتي ويسيطر على الليرة اذا انتصر بالانتخابات.

وسأل: هل لدى القوات خارطة اقتصادية؟ لم نر وزراءه في اي حكومة يطرحون خطة او استراتيجية بل تعطيل خطط الاخرين.

عضو تكتل لبنان القوي النائب سيزار ابي خليل علق على كلام جعجع قائلا : بالمباشر، لا بل بوقاحة، يخبر جعجع اللبنانيين انه جزء من المنظومة المحلية والخارجية التي أفقرتهم بضرب الليرة، ويواصل ابتزازهم بلقمة العيش لينتخبوا مرشحي القوات والّا يستمر الانهيار. اضاف ابي خليل ” قاطع الأرزاق يجب معاقبته في صناديق الاقتراع والحساب آتٍ!!

رئيس تيار الوحيد الوزير السابق وئام وهاب قال عبر تويتر “عمحاول إفهم كلام الدكتور جعجع وما علاقة ربح القوات بإنزال الدولار. هل يعني أن القوات جزء من خطة رفع سعر الدولار التي تجري اليوم لأسباب سياسية؟.

المصدر: المنار