الشيخ زيد ضاهر: نمضي بعزم وثبات وقوة للوقوف إلى جانب أهلنا

شكر مسؤول منطقة صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر لأعضاء ومتطوعي اللجان الصحية ولجان التوعية والارشاد في صيدا وبلدات الجوار على الجهود التي يبذلوها.

ودعت الشيخ ضاهر اللجان إلى “المضي بعزم وقوة وثبات خلال الأشهر القادمة إلى المزيد من النشاط والجهد للوقوف إلى جانب أهلنا لحمايتهم، والى الجهوزية للبدء بحملات التلقيح الميداني خلال الشهر الحالي لخلق مجتمع منيع من هذا الوباء القاتل”.

هذا وقد عرضت منطقة صيدا في حزب الله تقريرها السنوي لواقع الأنشطة الصحية لمكافحة فيروس كورونا خلال العام 2021، حيث قدمت لجنة الطوارئ الصحية في المنطقة والتي تضم فرق الاستجابة الصحية السريعة والدفاع المدني وفرق التوعية والإرشاد تقريرها بشكل تفصيلي، حول نشاط تلك اللجان في أحياء مدينة صيدا وبلدات منطقتها، والتي تعمل على مواكبة مصابي فيروس كورونا، حالات الحجر الصحي، نقل المصابين، إجراء الفحوصات، أنشطة التوعية والارشاد والتعقيم ومواكبة الوافدين من الخارج، كما نشطت الفرق المذكورة في ملف التوعية للحث على التسجيل على منصة التلقيح والتشجيع على الإستفادة من اللقاح، إضافة الى نشاطها التوعوي للوقاية من مخاطر الفيروس المتحور أوميكرون.

ولفت التقرير إلى أن “عمل الفرق إستهدف أحياء تعمير عين الحلوة والفيلات وعددا كبيرا من أحياء مدينة صيدا، كما توزع عمل اللجان في بلدات عبرا، الغازية، حارة صيدا، كفرحتى، عنقون، قناريت، أركي، عزة، رومين، حومين التحتا، زيتا، زغدرايا، بنعفول، عربطبايا، القنيطرة وعدد من بلدات شرق صيدا”.

أما التقديمات التي تضمنتها الأنشطة فقد انقسمت إلى إجتماعات منها 77 لفريق الاستجابة السريعة، 98 لفريق الرقابة والتوعية، 98 للجنة الطوارىء الصحية، 18777 استشارة طبية، تأمين 669 أدوية كورونا، 372 حالة استشفاء من الوباء، توفير 237 تجهيزات طبية و802 فحص عدوى الفيروس، إضافة إلى تأمين وحدتين من البلازما وتعبئة 1276 استمارة حالة، وتواصل مع 24251 مصابا بكورونا، توزيع 4658 من حصص تنظيف وتعقيم، إقامة حاجز توعية، تنظيم حملة تحديد فئات الدم، إجراء 1566 حملة تعقيم، 273 حملة تلقيح ضد الفيروس، 1653 حملة توعية صحية، 57 حملة فحص كورونا، 709 حالات دعم نفسي، دفن 39 حالة كوفيد، إقامة 6 محاضرات صحية، مسح معلوماتي 3418 مخالطا، 7 حالات علاج نفسي، 3033 معاينة طبية، 259 عمليات نقل حالات كورونا، 4456 ورشة صحية، 23 يوما صحيا، ليبلغ عدد الانشطة 66917 نشاطا وعدد المستهدفين 77781 مستفيدا، بتكلفة إجمالية بلغت مليار وثمانماية وواحد وعشرين مليونا وثمانماية وواحد وثلاثين ألف ليرة لبنانية (1,821,831,000 ل.ل)

وأشار التقرير إلى أن أنشطة اللجان خلال شهر كانون الأول 2021 بلغت 1891 نشاطا استهدفت 6365 مستفيدا بتكلفة إجمالية بلغت أربعة وعشرين مليونا ومئة وستين ألف ليرة لبنانية (24,160,000 ل.ل).

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام