لبنان.. انطلاق ماراتون التلقيح والهدف الأساس تأمين عودة مدرسية آمنة

واصلت أعداد المصابين والوفيات بفيروس كورونا الارتفاع في ظل تفشي المتحور اوميكرون. وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي أمس عن تسجيل 7974 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا ، وأشارات الوزارة إلى تسجيل تسعَ عشْرةَ وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 9250.

وانطلق منذ صباح اليوم ماراتون – فايزر لتلقيح التلامذة والقطاع التربوي وكل من يرغب بأخذ اللقاح (من مواليد 2009 وما دون)

الحملة التي اعلنت عن تنظيمها وزارتا الصحة العامة والتربية والتعليم العالي اليوم وغداً الاحد بدأت من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة بعد الظهر وذلك لضمان سرعة تلقيح القطاع التربوي وتوفير عودة مدرسية آمنة.

وأوضح بيان الوزارتين أن حملة التلقيح ستتم بواسطة عيادات نقالة إضافة إلى عدد من مراكز التلقيح المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة والتي تم تجهيزها لاستقبال التلامذة وأفراد الهيئة التعليمية والإدارية في المدارس والثانويات الرسمية والخاصة القريبة منها جغرافيا.

يُذكر انه يحق أخذ اللقاح لكل شخص مقيم على الأراضي اللبنانية، وفي في حال كنت مسجلًا على المنصة الخاصة باللقاحات، يجب احضار مستند التعريف المستخدم في عملية التسجيل، وفي حال لم تكن مسجلًا، يجب إحضار أي من الأوراق الثبوتية التالية: هوية، جواز سفر، اخراج قيد فردي، إفادة سكن من البلدية أو أي مستند تعريف، على أن يقوم المركز بالمساعدة على التسجيل.

المصدر: قناة المنار