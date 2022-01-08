ايران.. باقري كني يبدأ محادثاته بفيينا حول رفع الحظر

وصرّح كبير المفاوضين الروس ميخائيل أوليانوف للصحفيين الليلة الماضية أن جميع المفاوضين أقروا بإحراز تقدم في إحياء اتفاق عام 2015 ورفع الحظر. وأضاف أنه ينبغي بذل المزيد من الجهود للتوصل إلى النتيجة المتوخاة، موضحاً أنه وفقًا لتقييم موسكو، يمكن التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول شباط/فبراير فيما صرّح كبير المفاوضين الصينيين ، وانغ تشيوان أن “المفاوضات تمضي قدمًا”.