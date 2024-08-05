باقري كني: نستخدم حقنا المشروع لردع كيان الاحتلال

أكّد وزير الخارجيّة الإيراني بالوكالة علي باقري كني، أنّ الجمهورية الإسلاميّة الإيرانية “ستستخدم بلا شك حقها المشروع في الدفاع عن أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها بهدف خلق الردع ضد الأعمال العدوانية لكيان الإحتلال واستتباب الأمن والإستقرار في غرب آسيا”.

وفي اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فايون، مساء أمس الأحد، نبّه باقري إلى “استمرار وتوسع عدوان الكيان الصهيوني”.

وقال باقري إنّه “وبعد مرور أكثر من 300 يوم على حرب الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة، يستخدم الصهاينة المهزومون أمام قدرة المقاومة، أحدث معداتهم العسكرية لقتل النساء والأطفال والعزل وتدمير الأماكن المدنية”.

ولفت إلى أنّ “الصهاينة بادروا أيضًا إلى تنفيذ أعمال إرهابية ضد أماكن مدنية في دول أخرى مثل اليمن ولبنان ومؤخرًا في طهران، ونحن بصفة الجمهورية الإسلامية الإيرانية نستغرب صمت الأطراف الأوروبية ورفض إصدار حتى بيان واحد في مجلس الأمن الدولي ضد العدوان الصهيوني على طهران واليمن ولبنان”.

كما أعرب باقري كني عن تعجبه “من عدم إدانة الدول الأوروبية لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس”.

بدورها، أكّدت وزيرة خارجيّة سلوفينيا “حق الجمهورية الإيرانية في الدفاع عن نفسها”، وقالت إننا “ندين أي انتهاك للقانون الدولي ونأمل أن تتخذ جميع الأطراف الخطوات اللازمة لضمان الإستقرار في المنطقة من خلال الحفاظ على ضبط النفس بالحكمة والدراية”.

وشددت فايون على “أهمية دور الجمهورية الإيرانية في استقرار وأمن المنطقة، ولا ننكر معاناة وآلام الشعب الفلسطيني، ونريد تثبيت وقف إطلاق النار وفق جدول زمني محدد”. هذا ونوّهت إلى أنّ “جمهورية إيران لاعب مهم للغاية في المنطقة ويمكنها أن تلعب دورًا أساسيًا، وسلوفينيا على استعداد دائم لإيجاد الأرضية للحوار ومنع تصعيد التوتر في الشرق الأوسط”.

المصدر: وكالات