سوريا: دوي انفجارات قوية تهز حقل العمر النفطي بريف ديرالزور ناتجة عن استهداف الحقل بصواريخ من قبل مجهولين (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2022 - 00:08

سوريا: دوي انفجارات قوية تهز حقل العمر النفطي بريف ديرالزور ناتجة عن استهداف الحقل بصواريخ من قبل مجهولين (وكالة يونيوز)

منذ 39 mins 7 January، 2022
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