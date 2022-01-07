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January 7 2022 - 21:26

مصرع 16 شخصا إثر انفجار مطعم جنوب غربي الصين

منذ 10 mins 7 January، 2022
علم الصين
أخبار دولية - الصين

لقي 16 شخصا مصرعهم، اليوم الجمعة، إثر انفجار بمطعم في بلدية تشونغتشينغ جنوب غربي الصين.

وقالت شبكة “سي جي تي إن” التلفزيونية الصينية، إن 16 شخصا لقوا مصرعهم بعد انفجار في منطقة وولونغ فى مقاطعة تشونغتشينغ بجنوب غرب البلاد.

وبحسب وكالة “شينخوا” الرسمية فقد “هز انفجار هز مطعما في مكتب حكومي فرعي بمنطقة وولونغ في بلدية تشونغتشينغ جنوب غربي الصين، ظهر اليوم (الجمعة) بتوقيت بكين”، موضحة أن الحادث وقع “بسبب ما يشتبه في أنه تسرب غازي أدى إلى الانفجار الذي أسفر عن انهيار المطعم”.

وأشارت إلى أنه “نُقل عدد من المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج”.

يذكر أنه في تشرين الأول/أكتوبر 2021، لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 33 آخرون بجراح بانفجار قوي هز مطعما في مدينة شنيانغ شمال شرقي الصين.

المصدر: وكالة سبوتنيك

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