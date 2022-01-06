الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال “الاسرائيلية” فجر الخميس 6/1/2021 ، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة في الضفة المحتلة وسط مواجهات واسعة .
وعرف من بين المعتقلين ما يلي :
١. محمد سلامة- بلاطة البلد بنابلس
٢. المحرر وليد المزين- مخيم العروب شمال الخليل
٣. نور حاتم قفيشة- الخليل
٤. هادي أبو العز- جنين
٥. سامح أحمد أمين التميمي- دير نظام غرب رام الله
٦. معاذ أحمد حسين التميمي- دير نظام
٧. أمين أحمد أمين التميمي- دير نظام
٨. بكر عبد الخالق فرج التميمي- دير نظام
٩. جهاد محمد حسين التميمي- دير نظام
١٠. محمود يونس محمود التميمي- دير نظام
١١. حسن عبد الحليم حسن التميمي- دير نظام
١٢. رامي محمد يحيى التميمي- دير نظام
١٣. نعمان عبد الحميد حسن- قصرة جنوب نابلس
١٤. براء نعمان حسن- قصرة
١٥. محمود عبد الرحمن أبو ريدة- قصرة
١٦. عاصم فوزي حسن- قصرة
١٧. عودة أحمد عسكر- حزما شرق القدس
١٨. صهيب الشقدام- بيت أمر شمال الخليل
١٩. أبي الأمير- مخيم الفارعة قرب طوباس
٢٠. سعيد شلباية- مخيم الأمعري برام الله
٢١. داود حبوب- مخيم الأمعري
المصدر: فلسطين اليوم