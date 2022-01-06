الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال “الاسرائيلية” فجر الخميس 6/1/2021 ، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة في الضفة المحتلة وسط مواجهات واسعة .

وعرف من بين المعتقلين ما يلي :

١. محمد سلامة- بلاطة البلد بنابلس

٢. المحرر وليد المزين- مخيم العروب شمال الخليل

٣. نور حاتم قفيشة- الخليل

٤. هادي أبو العز- جنين

٥. سامح أحمد أمين التميمي- دير نظام غرب رام الله

٦. معاذ أحمد حسين التميمي- دير نظام

٧. أمين أحمد أمين التميمي- دير نظام

٨. بكر عبد الخالق فرج التميمي- دير نظام

٩. جهاد محمد حسين التميمي- دير نظام

١٠. محمود يونس محمود التميمي- دير نظام

١١. حسن عبد الحليم حسن التميمي- دير نظام

١٢. رامي محمد يحيى التميمي- دير نظام

١٣. نعمان عبد الحميد حسن- قصرة جنوب نابلس

١٤. براء نعمان حسن- قصرة

١٥. محمود عبد الرحمن أبو ريدة- قصرة

١٦. عاصم فوزي حسن- قصرة

١٧. عودة أحمد عسكر- حزما شرق القدس

١٨. صهيب الشقدام- بيت أمر شمال الخليل

١٩. أبي الأمير- مخيم الفارعة قرب طوباس

٢٠. سعيد شلباية- مخيم الأمعري برام الله

٢١. داود حبوب- مخيم الأمعري

المصدر: فلسطين اليوم