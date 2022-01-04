الترويكا والاتحاد الأوروبي: تعيين رئيس وزراء سوداني بشكل أحادي ينذر بإدخال البلاد في صراع

حذرت دول الترويكا (الولايات المتحدة والنرويج والمملكة المتحدة) والاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، من قيام المكون العسكري في السودان بتعيين رئيس وزراء جديد في السودان خلفا لعبد الله حمدوك، بشكل أحادي دون مشاورة الأطراف السياسية المدنية، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى دخول البلاد في صراع.

وأكد الاتحاد الأوروبي والترويكا، في بيان مشترك حول السودان أن “العمل الأحادي الجانب لتعيين رئيس وزراء جديد ومجلس وزراء جديد من شأنه أن يقوض مصداقية تلك المؤسسات ويخاطر بإدخال الأمة في صراع”.

وأضاف البيان “لتجنب ذلك، نحث بشدة أصحاب المصلحة على الالتزام بحوار فوري بقيادة السودانيين وميسَّر دوليًا لمعالجة هذه القضايا وغيرها من القضايا الانتقالية. يجب أن يكون مثل هذا الحوار شاملاً تمامًا ويمثل الفئات المهمشة تاريخيًا، وأن يشمل الشباب والنساء، وسيساعد في إعادة البلاد على طريق الديمقراطية”.

ونوه بأنه “لن يدعم الاتحاد الأوروبي والترويكا رئيس الوزراء أو الحكومة المعينة دون مشاركة مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة المدنيين”.

المصدر: سبوتنيك