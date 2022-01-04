فلسطين المحتلة : اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال على مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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January 4 2022 - 20:00

فلسطين المحتلة : اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال على مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس

منذ 53 mins 4 January، 2022
أخبار موقع المنار

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