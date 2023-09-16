فلسطين المحتلة: قوات الاحتلال تداهم منازل المواطنين في بلدة بيتا جنوب نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 16 2023 - 09:24

فلسطين المحتلة: قوات الاحتلال تداهم منازل المواطنين في بلدة بيتا جنوب نابلس

منذ 1 ساعة 16 September، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة