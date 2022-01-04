وزير الصحة الفرنسي: نقترب من تسجيل 300 ألف إصابة يومية بفيروس كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 4 2022 - 18:26

وزير الصحة الفرنسي: نقترب من تسجيل 300 ألف إصابة يومية بفيروس كورونا

منذ 1 ساعة 4 January، 2022
أخبار موقع المنار

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