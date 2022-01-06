كورونا في فرنسا.. نحو 335 ألف إصابة جديدة وسط تزايد الإقبال على التلقيح

سجلت فرنسا نحو 335 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19 الأربعاء في حصيلة قياسية، فيما تلقى 66 ألف شخص أول جرعة من اللقاح.

وأعلن وزير الصحة، أوليفييه فيران، خلال المناقشات الدائرة في الجمعية الوطنية حول مشروع قانون بخصوص شهادة التطعيم، أن تلك الزيادة الواضحة في تلقي الجرعة الأولى من اللقاح تتعلق بالمناقشات حول تمرير مشروع القانون والتصريحات المثيرة للجدل لإيمانويل ماكرون، وأشار إلى انه لا يعتقد بعامل “الصدفة”.

ورحب فيران بتلقي 66 ألف شخص جديد أول جرعة من اللقاح إذ أن الملقحين لم يصلوا إلى ذلك العدد منذ الأول من أكتوبر الماضي.

وأضاف الوزير: “إذا قمنا بذلك لمدة 70 أو 75 يومًا، سنوفر الحماية الكاملة للسكان في فرنسا من الأعراض الخطيرة”.

يذكر أن نحو خمسة ملايين فرنسي لم يتلقوا أي جرعة لقاح مضادة لكوفيد-19، خمسهم من المعرضين للخطر.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية