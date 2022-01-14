فرنسا تسجل نحو 330,000 إصابة كورونا خلال 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2022 - 22:22
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وزارة الصحة العامة: تسجيل 15 وفاة و6811 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة
اللجنة العلمية في وزارة الصحة توافق مبدئياً على الإستخدام الطارئ للقاح فايزر للأطفال ما بين 5 و11 سنة
رئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا عبد الرحمن البزري: ندعو المواطنين لتسجيل أبنائهم على المنصة واللقاحات ستصل خلال شهرين
نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش: حرب اقتصادية ومالية تشنها السعودية وأمريكا على لبنان لإخضاع شعبه
الشيخ علي الخطيب: الشعب اللبناني يتعرض لأعظم خيانة من سارقي الودائع والمفرطين بالسيادة ومستخدمي القضاء سياسيا وطائفيا
الشيخ الخطيب: يحمّلون بأكاذيبهم كل موبقاتهم وعمالتهم للمقاومة التي أمنت شروط التنمية وبناء وطن الكرامة والعيش المشترك
الشيخ أحمد قبلان: الخيار في الانتخابات المقبلة سيكون بين لبنان المحكوم من بيروت أو لبنان المحكوم من عوكر وحلفائها
وزارة الإقتصاد والتجارة تخفض سعر ربطة الخبز زنة 830 غرام إلى 9000 ليرة و350 غرام إلى 5500 ليرة
تجمع أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت يلتقون رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود
تجمع أهالي شهداء انفجار المرفأ: نجدد رفض تسييس التحقيقات وسنتقدم بطلب تنحية القاضي بيطار في حال واصل مساره الحالي
إصابة 3 شبان فلسطينيين برصاص جنود الاحتلال الصهيوني خلال مواجهات في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية
مواجهات بين شبان فلسطينيين وجنود الاحتلال الصهيوني في محيط جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس
وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان يبحث مع نظيره الصيني في بكين خطة التعاون الشاملة بين إيران والصين
فيينا: رؤساء الوفود في المفاوضات يعودون مؤقتا إلى بلدانهم لمناقشة ورقة تفاهمات تم التوصل إليها
عبد اللهيان: وصلتنا رسائل غير رسمية من واشنطن تحمل كلاما جيدا لكنها تفتقر لمبادرات عملية
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: في فيينا هناك تقدم حقيقي ورغبة حقيقية بين ايران والولايات المتحدة في فهم المخاوف
ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل: هناك إمكانية للتوصل لاتفاق مع إيران في فيينا والأجواء أفضل من قبل
بوريل: نرفض محاولات موسكو لخلق مجالات نفوذ في أوروبا وسنرد بقوة مع شركائنا على أي اعتداء روسي على أوكرانيا
طالبان تحض واشنطن على الاستجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لتحرير الأموال الأفغانية
وزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني الزيودي: نراهن على تركيا بسعيها لتعزيز التبادلات التجارية الثنائية
تراجع سهم شركة كهرباء فرنسا بأكثر من 20% بعد طلب الحكومة خفض الأسعار
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل: هناك إمكانية للتوصل لاتفاق مع إيران في فيينا والأجواء أفضل من قبل
بوريل: نرفض محاولات موسكو لخلق مجالات نفوذ في أوروبا وسنرد بقوة مع شركائنا على أي اعتداء روسي على أوكرانيا
طالبان تحض واشنطن على الاستجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لتحرير الأموال الأفغانية
وزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني الزيودي: نراهن على تركيا بسعيها لتعزيز التبادلات التجارية الثنائية
تراجع سهم شركة كهرباء فرنسا بأكثر من 20% بعد طلب الحكومة خفض الأسعار
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الأمين العام للناتو: السويد وفنلندا تلبيان معظم معايير الحلف ويمكنهما الانضمام إليه
الصحة العالمية: الشرق الأوسط شهد في الأسبوع الأول من 2022 زيادة في إصابات كورونا بنسبة 89% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه
الرئيس الأمريكي جو بايدن يعلن نشر فرق عسكرية إضافية في ست ولايات لمواجهة الارتفاع المتصاعد بإصابات فيروس كورونا
مجلس الشيوخ الفرنسي يوافق على تشديد الإجراءات المفروضة لمكافحة وباء كوفيد-19 في البلاد
وفاة الإعلامية المناضلة سمر الحاج بعد صراع مع مرض عضال
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
أقضية بعبدا / عاليه / الشوف: 01548033 _ 81799597 / أقضية صور / مرجعيون / بنت جبيل: 76043240 _ 81844520
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
فرنسا تسجل نحو 330,000 إصابة كورونا خلال 24 ساعة
منذ 35 mins
14 January، 2022
فرنسا
كورونا في فرنسا
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