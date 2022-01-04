الشيخ الخطيب استقبل سفير لبنان في الجزائر والتقى وفودا شعبية: على الدولة لجم الانهيار الإقتصادي

استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس، قبل ظهر اليوم الثلاثاء، سفير لبنان في الجزائر محمد حسن الذي قدم له الشكر على تعزيته ومواساته برحيل شقيقه الدكتور شعبان حسن. وكانت مناسبة اطلع فيها الشيخ الخطيب على أوضاع الجالية اللبنانية في الجزائر والجهود المبذولة لتعزيز العلاقات الثنائية.

وجدد رئيس المجلس تعازيه للسفير حسن متمنيا له “التوفيق في مهامه لخدمة الوطن وقضاياه وتعزيز العلاقات اللبنانية الجزائرية لما فيه مصلحة الشعبين والدولتين الشقيقتين”.

وحمل الشيخ الخطيب السفير حسن “رسالة أخوة ومحبة الى الحكومة والشعب الجزائري” متمنيا للجزائر “دوام الاستقرار والازدهار”.

واستقبل نائب رئيس المجلس وفودا شعبية من مناطق لبنانية، أطلعته على أوضاعها واحتياجاتها وشؤون الاوقاف فيها. وأكد الشيخ الخطيب “ضرورة التضامن والتكافل الاجتماعي بين المواطنين في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها الوطن والمواطنين”.وشدد على “ضرورة أن تقوم الدولة بواجباتها في لجم الانهيار الإقتصادي وتوفير مقومات الدعم الاجتماعي والصحي والتربوي فتكون الدولة مع ناسها في هذه الأزمة الصعبة، وهذا لا يعفي الاغنياء والميسورين من مد يد العون الى الفقراء والمحتاجين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام