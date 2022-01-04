وزير الداخلية التونسي: هناك شبهة إرهاب في ملف توقيف نائب رئيس حركة النهضة

قال وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين يوم الاثنين إن هناك شبهة إرهاب في ملف توقيف نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري.

وأضاف أن قراري الإقامة الجبرية يتعلقان بشبهات جدية تتعلق بصنع وتقديم شهادات جنسية وبطاقات تعريف وجوازات سفر بطريقة غير قانونية لشخصيات، قال إنه لا يريد ذكرها ووصفها.

وأوضح شرف الدين أن “الإعلان عن الأسماء سيكون مفاجئة”.

وأضاف أنه تم تمكين أشخاص من مضامين ولادة وشهادات جنسية استخرجت بتاريخ لاحق لتاريخ استخراج شهدات الجنسية.

وأكد الوزير أن هناك شبهة إرهاب في هذا الملف وقد تم إعلام النيابة العمومية.

وقال شرف الدين: “هناك مخاوف من عمليات إرهابية تمس بسلامة الوطن لذلك كان لزاما علي أن أتخذ القرار”، مؤكدا أنه تواصل مع وزارة العدل في الموضوع لكن “الإجراءات تعطلت”.

المصدر: وكالات