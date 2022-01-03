العدو الاسرائيلي يواصل سياسته بهدم ممتلكات الفلسطينيين بالضفة المحتلة

أخطرت سلطات العدو الإسرائيلي الإثنين بقرارها لهدم ثمانية منازل مأهولة وقيد الانشاء ومسجد ومنشأة في بلدة نحالين غرب بيت لحم بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وأفاد رئيس بلدية نحالين صلاح فنون أن “قوات الاحتلال أخطرت بهدم المنازل التي تقع في منطقة الراحة وقرنة الدعمس جنوب غرب البلدة، وتعود للمواطنين حسام محمود نجاجرة ومنزله مكون من طابق واحد قيد الانشاء، ومنزل مأهول من طابق واحد لبهاء يحيى نجاجرة”.

وتابع فنون ان العدو قرر هدم “منزل مأهول مكون من طابقين لشادي احمد زايد، ومنزل قيد الانشاء مكون من ثلاثة طوابق لغانم حسن نجاجرة، ومنزل قيد الانشاء من 3 طوابق لرائد يوسف شكارنة، ومنزل مأهول من طابقين يعود للمواطن محمد هاني عوض، ومنزل مأهول من طابق واحد لمحمد يحيى نجاجرة، ومنزل قيد الانشاء من طابقين للمواطن محمد يوسف عوض، إضافة الى مسجد قيد التشطيب، ومنشأة تعود للمواطن سامح عاطف نجاجرة”.

يشار الى أن بلدة نحالين تتعرض منذ فترة لهجمة استيطانية صهيونية تمثلت بهدم عدد من المنازل والغرف الزراعية واخطار عدد آخر بالهدم ووقف البناء.

المصدر: وكالة وفا