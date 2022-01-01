شبان فلسطينيون يشعلون الإطارات المطاطية قرب مدخل قرية بُرقة شمال غرب نابلس استعداداً للتصدي لهجمات مستوطنين محتملة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 1 2022 - 19:18

شبان فلسطينيون يشعلون الإطارات المطاطية قرب مدخل قرية بُرقة شمال غرب نابلس استعداداً للتصدي لهجمات مستوطنين محتملة

منذ 15 mins 1 January، 2022
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