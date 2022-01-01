مساعد القائد العام للقوات الايرانية اللواء صفوي: أي خطوة خاطئة للاعداء ستواجه برد يسوّي مصالحهم في الارض خلال 48 ساعة

حذر مساعد القائد العام للقوات المسلحة الايرانية “اللواء يحيى رحيم صفوي”، اعداء الجمهورية الاسلامية الايرانية من القيام بأي خطوة خاطئة مؤكدا انها ستواجه برد يسوي مصالحهم مع الارض في غضون 48 ساعة.

في تصريح امام طلاب “جامعة الدفاع الوطني العليا” بعد تفقده الميداني لتدريباتهم حيا مساعد القائد العام للقوات المسلحة، “القائد الشهيد الحاج قاسم سليماني”، على اعتاب الذكرى السنوية الثانية لجريمة اغتيال “قادة النصر” بامر مباشر من رئيس الكيان الامريكي الارهابي.

ونوّه اللواء رحيم صفوي بالدور الاستراتيجي للقوة البحرية التابعة للجيش الايراني؛ قائلا ان امريكا واذنابها اطلقت تهديدات كبيرة بهدف افشال مهمة القطع البحرية 75، لكن الاخيرة واصلت طريقها على مدى 150 يوما من دون ان ترسو في ميناء اي دولة، وبلغت مقصدها وسط ترحيب الروس.

المصدر: ارنا