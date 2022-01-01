بريطانيا توافق على استخدام أقراص جديدة تعطى عن طريق الفم لعلاج أعراض كوفيد

وافقت الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا، على حبة دواء جديدة واعدة لعلاج أعراض كوفيد.

ومن المنتظر استخدام عقار باكسلوفيد قريبا، بعد فترة وجيزة من ظهور الأعراض لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأعراض مرضية شديدة عند اصابتهم بفيروس كورونا.

وخلال التجارب السريرية، قلّل العقار من خطر الدخول إلى المستشفى أو الوفاة بنسبة 89%، لدى البالغين المعرضين للخطر.

وطلبت بريطانيا 2.75 مليون قرص من الدواء الذي يعتمد جزئيا على علاج حالي لفيروس نقص المناعة البشرية طورته شركة فايزر الأمريكية.

وباكسلوفيد هو ثاني دواء مضاد للفيروسات تتم الموافقة عليه في بريطانيا، بعد إعطاء الدواء المنافس، مولنوبيرافير، الضوء الأخضر من قبل الجهات المسؤولة عن إجازة استخدم ألأدوية في البلاد في نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال وزير الصحة ساجد جافيد إن الأدوية الجديدة المضادة للفيروسات بالإضافة إلى اللقاحات المعززة وزيادة الاختبارات، تعني أن بريطانيا في “أقوى موقف ممكن” للتعامل مع التهديد الذي يشكله أوميكرون في عام 2022.

المصدر: بي بي سي