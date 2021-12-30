الجزائر تسجل 12 إصابة جديدة بأوميكرون ليرتفع إجمالي الحالات المصابة بالمتحور الجديد إلى 16

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الخميس، تسجيل 12 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة بالمتحور الجديد إلى 16 حالة.

وقال بيان لمعهد باستور التابع لوزارة الصحة الجزائرية، إنه “في سياق تحاليل التسلسل الجيني، التي يقوم بها معهد باستور بالجزائر، للكشف عن السلالات المتحورة، تم الكشف عن 12 حالة جديدة للمتغير أوميكرون، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة بالمتحور الجديد إلى 16”.

وكشفت وزارة الصحة، عن تسجيل “390 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وثمان وفيات، فيما يتواجد 27 مريضا في العناية المركزة”.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن ثمة أدلة تبرز على أن سلالة “أوميكرون” لفيروس كورونا تنتشر بوتيرة غير مسبوقة، وأن اللقاحات تصبح أقل فعالية، فيما يتصل بمنع حالات الإصابة الشديدة أو الوفاة بالفيروس.

وظهر المتحور الجديد “أوميكرون”، الذي رصد أولا في جنوب أفريقيا، أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2021، في عدد من الدول، وأثار قلقا متزايدا، خصوصا في أوروبا.

وأمام هذا الوضع، قررت السلطات الجزائرية هذا الأسبوع، استحداث جواز صحي للتلقيح، للولوج إلى الملاعب وقاعات الحفلات، كشرط للدخول والخروج من التراب الوطني، والولوج إلى بعض الفضاءات والأماكن والـمباني ذات الاستعمال الجماعي أو التي تستقبل الجمهور.

المصدر: وكالة سبوتنيك