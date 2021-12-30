مقتل 4 عسكريين وإصابة 10 آخرين في هجوم غرب مالي

أعلنت القوات المسلحة في مالي الخميس، مقتل 4 عسكريين وإصابة حوالي 10 آخرين بجروح في هجوم غرب البلاد. وقالت القوات المسلحة في بيان نشر على موقعها الرسمي “وحدة القوات المسلحة في مالي بمنطقة نارا تعرضت لهجوم شامل باستخدام المتفجرات يدوية الصنع والأسلحة الثقيلة. حدث ذلك مساء 29 كانون الأول/ديسمبر”.

ولم يحدد البيان الجهة التي نفذت الهجوم. هذا وبدأ النزاع المسلح في مالي بين القوات الحكومية والمسلحين من مختلف الجماعات الانفصالية والمتشددة عام 2012، وتفاقم الوضع في البلاد بسبب الأوضاع في ليبيا بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي.

المصدر: سبوتنيك