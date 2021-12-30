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December 30 2021 - 01:18

أكثر من 84 ألف أميركي الى المستشفيات بسبب كورونا

منذ 2 ساعة 29 December، 2021
كورونا
أخبار دولية - الولايات المتحدة

أظهرت بيانات صادرة عن الحكومة الفدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية إدخال أكثر من 84 ألف أمريكي إلى المستشفى بسبب كوفيد-19، بزيادة قدرها 40 ألفا خلال الأسابيع السبعة الماضية.

ورغم تصاعد عدد حالات الاستشفاء مع دخول حوالي تسعة آلاف مريض جديد مصابين بكوفيد-19 إلى المستشفيات يوميا في الولايات المتحدة، إلا أنه لا يزال بعيدا عن 16500 حالة استشفاء يومية سجلت في مطلع يناير 2021، وفقا لبيانات مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها.

وبحسب جامعة جونز هوبكنز، سجلت الولايات المتحدة التي تواجه موجة وبائية خامسة اليوم الثلاثاء، أعلى معدل إصابات يومية بكوفيد منذ بدء تفشي الوباء بلغ 265427 إصابة جديدة.

وتجاوز معدل الإصابات اليومية على سبعة أيام في البلاد أعلى معدل مسجل خلال الموجة الثالثة في يناير/كانون الثاني 2021، مع قرابة 252 ألف إصابة.

المصدر: روسيا اليوم

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