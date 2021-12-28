بوتين: لقاح “سبوتنيك في” قادر على تحييد متحور أوميكرون وفقا لأبحاث معهد غاماليا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2021 - 17:16

بوتين: لقاح “سبوتنيك في” قادر على تحييد متحور أوميكرون وفقا لأبحاث معهد غاماليا

منذ 2 ساعة 28 December، 2021
بوتين
أخبار دولية - روسيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء، اعتمادا على بحوث قام بها معهد “غاماليا ” الوطني لأبحاث علوم الأوبئة والأحياء الدقيقة أن لقاح “سبوتنيك في” قادر على إبطال وتحييد متحور أوميكرون. كلام  بوتين جاء خلال لقاء قمة رابطة الدول المستقلة في سانت بطرسبرغ.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن ثمة أدلة تبرز على أن سلالة “أوميكرون” لفيروس كورونا تنتشر بوتيرة غير مسبوقة، وأن اللقاحات تصبح أقل فعالية، فيما يتصل بمنع حالات الإصابة الشديدة أو الوفاة بالفيروس. وظهر المتحور الجديد “أوميكرون”، الذي رصد أولا في جنوب أفريقيا، أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، في عدد من الدول، وأثار قلقا متزايدا، خصوصا في أوروبا.

المصدر: سبوتنيك

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