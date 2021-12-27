بالصور.. تظاهرات حاشدة في بغداد تزامنا مع قرار المحكمة الاتحادية بطعون الانتخابات

نظم محتجون معترضون على نتائج الانتخابات في العراق، اليوم الاثنين، تظاهرات حاشدة بالقرب من بوابة الخضراء تزامنا مع قرار المحكمة الاتحادية للنظر بالطعون التي قدمها رئيس تحالف الفتح هادي العامري، مطالبين بتصحيح مسار الانتخابات والنظر بجدية في الطعون المقدمة.

وشهدت اغلب شوارع العاصمة قطوعات واغلاق للجسور وانتشار للقوات الامنية من شارع الزيتون من جهه النسور وصولا الى كرادة مريم.

وتعالت اصوات المعترضين بالاهازيج والهتافات ضد قرارات المفوضية والمحكمة الاتحادية. واقدم المتظاهرون على حرق الإطارات امام احدى بوابات المنطقة الخضراء، مطالبين المحكمة الاتحادية العليا بحسم الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات وانصاف القوى التي تعرضت نتائجها الى التزوير.

المصدر: مواقع عراقية