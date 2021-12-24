الكرملين: يمكن لأميركا التشاور مع تركيا حول تسوية الوضع في أوكرانيا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الجمعة أن الولايات المتحدة يمكنها التشاور مع تركيا حول الوضع في أوكرانيا، نظراً لكونها عضوا في حلف شمال الأطلسي ( الناتو) وحليفة لأميركا. وقال بيسكوف للصحفيين معلقا على احتمال أن تقوم تركيا بلعب دور في تسوية الوضع في أوكرانيا “لا توجد صعوبات بين موسكو وكييف، الصعوبات موجودة بين أميركا وموسكو وحلف الناتو، تركيا دولة عضو في حلف الناتو. ومن المرجح أن يتشاور الأميركيون مع تركيا. وهي دولة حليفة للولايات المتحدة”.

هذا وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة، أن “النهج غير الودي الذي تنتهجه الولايات المتحدة تجاه روسيا يخلق أجواء سامة”، مشيرا إلى أن هذا “يحول دون إقامة تواصل هادئ بين البلدين. وأوضح لافروف أن ضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، وظهور صواريخ بالقرب من الحدود الروسية يثير مخاطر عسكرية جادة”. وقال “نهج ضم كييف إلى حلف الناتو مع احتمال ظهور منظومات صواريخ بالقرب من حدودنا يخلق تهديدات غير مقبولة لأمن روسيا، ويثير مخاطر عسكرية جادة لكل الأطراف المعنية، قد تصل إلى الصراع واسع النطاق في أوروبا”. وأضاف أن موسكو ترى أنه من الضروري تقليص درجة المواجهة جراء رعاية واشنطن للأوكرانيين.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد خلال مؤتمره الصحفي السنوي الموسع أمس الخميس، أن روسيا مستعدة للعمل مع تلك القوى في أوكرانيا التي تتطلع لبناء علاقات حسن الجوار مع موسكو.

المصدر: سبوتنيك