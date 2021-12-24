العقود الآجلة لبرنت تهبط في تداول محدود بعد صعود لثلاثة أيام

هبطت أسعار النفط يوم الجمعة في تداول محدود خلال عطلة عيد الميلاد بعد ارتفاعها لثلاثة أيام، فيما يحاول المستثمرون تقدير تأثير المتحور أوميكرون من فيروس كورونا على الطلب.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا، بما يعادل 0.4 بالمئة، إلى 76.56 دولار للبرميل بحلول الساعة 0205 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد ارتفاعها 2.1 بالمئة في الجلسة السابقة. ورغم ذلك فإن خام القياس ما زال في طريقه لتسجيل مكسب أسبوعي بنحو أربعة بالمئة.

والأسواق في الولايات المتحدة مغلقة يوم الجمعة بسبب عطلة عيد الميلاد.

وانتعشت أسعار النفط هذا الأسبوع مع انحسار المخاوف بشأن تأثير المتحور أوميكرون شديد العدوى على الاقتصاد العالمي، إذ أشارت بيانات أولية إلى أنه يسبب أعراضا مرضية أخف.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا المدير العام للأبحاث لدى نيسان للأوراق المالية “لكن المستثمرين لا يزالون يتوخون الحذر وسط زيادة في حالات الإصابة”.

وزادت الإصابات بفيروس كورونا زيادة كبيرة أينما ينتشر المتحور مما دفع دولا كثيرة لفرض قيود جديدة.

وأعلنت شركتا يونايتد إيرلاينز ودلتا إيرلاينز للطيران يوم الخميس إلغاء عشرات من رحلات عشية عيد الميلاد مع وجود إصابات بالمتحور بين أفراد طواقم الطيران والعاملين.

لكن كيكوكاوا قال “ومع ذلك، ونظرا لارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا وآسيا، سيحافظ النفط على اتجاه إيجابي بفضل توقعات لتحويل بعض الصناعات الوقود من الغاز مرتفع السعر إلى النفط”.

وأدت زيادة في عدد الحفارات بالولايات المتحدة أيضا للضغط على سوق النفط.

فقد قالت شركة بيكر هيوز (NYSE:BKR) لخدمات الطاقة إن عدد حفارات النفط والغاز العاملة ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ أبريل نيسان 2020 في أحدث أسبوع. وبلغ العدد الكلي للحفارات 586 مما ينذر بزيادة في الإنتاج في الشهور المقبلة.

المصدر: رويترز