ياباني يخترع شاشة تتيح للمشاهد تذوق الطعام المعروض عليها

ابتكر أستاذ جامعي ياباني نموذجاً أولياً لشاشة تلفزيون يمكن لعقها باللسان، والاستمتاع بنكهة الطعام المعروض عليها، في خطوة جديدة للاقتراب من تجربة المشاهدة باستخدام مختلف الحواس.

ويعتمد الجهاز، الذي يطلق عليه “تي تي تي في”، في اختصار لعبارة “تذوّقوا التلفزيون”، على تشكيل دائري يحتوي على عشر علب يخرج منها رذاذ يمتزج بتكوينات ليعطي مذاق طعام معين. وتتحرك عينة النكهة على رقاقة صحية فوق شاشة تلفزيون مسطحة ليقوم المشاهد بتجربتها.

وقال هومي مياشيتا، الأستاذ في جامعة “ميجي”، إنه في زمن “كوفيد-19″، يمكن لمثل هذه التكنولوجيا أن تعزز طريقة اتصال الناس بالعالم الخارجي وتفاعلهم معه، الهدف هو تمكين الناس من تجربة شيء مثل تناول الطعام في مطعم على الجانب الآخر من العالم، حتى في وقت البقاء بالمنازل”.

ويعمل مياشيتا مع فريق يتألف من حوالى 30 طالباً أنتجوا مجموعة متنوعة من الأجهزة التي تتوافر فيها خاصية نكهة الطعام، حتى الشوكة التي تجعل للطعام مذاقاً أكثر ثراءً. وقال إنه بنى النموذج الأولي من الشاشة بنفسه العام الماضي، وإن النسخة التجارية ستصل تكلفتها إلى حوالى 100000 ين (875 دولاراً).

وأجرى الأستاذ الجامعي أيضاً محادثات مع الشركات حول استخدام تكنولوجيا رش الرذاذ التي اخترعها في تطبيقات مثل جهاز يمكنه إضفاء مذاق البيتزا أو الشوكولاتة على شريحة من الخبز المحمص.

المصدر: الاندبندنت