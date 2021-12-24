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December 24 2021 - 08:14

الاحتلال يعتقل عددًا من الفلسطينيين بينهم أسرى محررون في الضفة الغربية

منذ 8 mins 24 December، 2021
حملة اعتقالات اسرائيلية
عربي وإقليمي - فلسطين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، عددًا من المواطنين في قرى مختلفة بالضفة الغربية المحتلة بينهم أسرى محررون.

ووفًا لشهود عيان فإن قوات الاحــتلال اعتقلت الشاب خالد وليد أبو بكر عقب اقتحام منزله في بلدة يعبد بجنين، بينما اعتقلت الأسير المحرر محمد عمارنة بعد اقتحام منزل عائلته في بلدة يعبد جنوب غرب جنين، علما أنه تحرر من سجون الاحتــلال قبل أسبوعين.

وأشار شهود العيان إلى أن قوات الاحتــلال اعتقلت الشاب محمد اسماعيل الشيخ من بلدة مراح رباح جنوب بيت لحم، أثناء عبوره عبر حاجز النفق باتجاه القدس المحتــلة.

المصدر: فلسطين اليوم

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