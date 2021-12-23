قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر وصباح اليوم الخميس، حملة اعتقالات في مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس واعتقلت مفدى سعادة، ومناضل سعادة، كما اقتحمت بلدة برقة شمال غرب نابلس واعتقلت أحمد أبو ليل، وهيثم أبو ليل.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة قراوة بني حسان قرب سلفيت واعتقلت كلا من مؤمن مرعي، وبلال عاصي، وعلي عاصي.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة السيلة الحارثية غرب جنين فجر اليوم واعتقلت محمد مهدي طحاينة، ومحمد عاهد طحاينة، وفؤاد جرادات.

وفي مدينة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود مطع، كما اعتقلت من بلدة طمون محمد نور بني عودة.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم واعتقلت محمد إياس شاهين، وعماد حسين شاهين.

المصدر: فلسطين اليوم