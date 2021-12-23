قيس سعيد: الدولة فقيرة لأن هناك سطوا على أموال الشعب

اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيّد أن الدولة فقيرة بسبب “سطو” بعض الجهات على أموال الشعب التونسي، مشيرا إلى أن هناك فاسدين وراء الستار وهناك من يدافع عنهم.

وقال سعيّد خلال اجتماع وزاري مصغر عقد في قصر قرطاج إن “تحقيق العدالة الجبائية يتطلب عملا كبيرا”، مشيرا إلى أن “الفقير لن يدفع ما يتم الاستيلاء عنه من قبل الفاسدين”.

وأضاف:” تونس دولة فقيرة في بلاد ثرية.. ليس لأن هناك نقصانا في الثروات، بل لأن هناك سطوا على أموال الشعب التونسي”.

ولفت إلى أنه “ستتم محاسبة كل من سرق الوطن وعرق الفقراء والبؤساء في بلادنا”.

وتابع: “هناك فاسدين وراء الستار وهناك من يسعى إلى التكتم على جرائمهم”.

وأكد أن “هؤلاء الفاسدين سيدفعون الثمن عبر إعادة أموال الشعب ومحاكمتهم محاكمة عادلة”.

المصدر: وكالات